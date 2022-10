Chelsea, Tuchel parla per la prima volta dopo l'esonero: "Avventura finita troppo presto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il mio esonero è arrivato troppo presto". Mister Thomas Tuchel, intervistato da Sportstar, è tornato a parlare del suo divorzio di settembre col Chelsea e, più in generale, della sua avventura alla guida dei Blues: "Ho amato ogni mio giorno passato al Chelsea. Quest'avventura è finita troppo presto, ma non dipendeva da me", ha dichiarato il tecnico tedesco.