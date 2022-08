Chelsea, ufficiale Chukwuemeka: ha firmato per sei anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il principio di accordo raggiunto qualche giorno fa, il Chelsea annuncia l'acquisto del giovane centrocampista Carney Chukwuemeka, obiettivo di mercato anche del Milan, che si lega al club di Todd Boehly per sei anni. Un colpo importante per il presente e per il futuro del club inglese, che si assicura uno dei giovani più interessanti del panorama britannico per una cifra di poco superiore ai venti milioni di sterline.