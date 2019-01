Chelsea, Wilson del Bournemouth è l'alternativa a Higuain per l'attacco

Il Chelsea non molla la presa e continua a sperare di riusciare a portare Gonzalo Higuain alla corte di Sarri in questa finestra di mercato di gennaio, anche se non sarà affatto semplice convincere il Milan a cedere l'argentino. Per questo motivo, i Blues stanno valutando delle alternative, in particolare Wilson del Bournemouth, per il quale il club londinese è pronto a investire 50 milioni di sterline.