CNN Turchia - Il Trabzonspor non ha pagato al Milan la tassa di trasferimento di Sosa e Kucka: la FIFA sospende il mercato dei turchi

Secondo quanto riferisce CNN Turchia, il Milan si è rivolto alla FIFA in quanto il Trabzonsspor non ha pagato ai rossoneri la tassa di trasferimento di Sosa e Kucka. Per questo motivo, la FIFA ha deciso di sospendere momentaneamente il mercato del club turco, il quale dovrà pagare 13 milioni alla società di via Aldo Rossi per vedere sospesa questa sanzione.