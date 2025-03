Conference League, il Chelsea non sbaglia. La Fiorentina viene sconfitta in Grecia

Atene è ancora amara per la Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino perde la sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League: finisce 3-2 per i greci, lo stesso punteggio con cui il Molde batte il Legia Varsavia (3-0 al 45', poi grande ripresa dei polacchi). Il Betis non va oltre il 2-2 casalingo contro il Guimaraes nonostante la rete di Isco, mentre non sbaglia il Chelsea di Maresca, che passa 2-1 a Copenaghen.

Conference League, l'andata degli ottavi di finale



Betis - Guimaraes 2-2: 48' Bakambu (B), 51' Mendes (G), 75' Isco (B), 81' Oliveira

Copenaghen - Chelsea 1-2: 47' James (CH), 66' Fernandez (CH), 80' Pereira (CO)

Molde - Legia 3-2: 12' Hestad (M), 17' Eriksen (M), 44' Gulbrandsen (M), 64' Chodyna (L), 67' Luquinhas (L)

Panathinaikos - Fiorentina 3-2: 5' Swiderski (P), 19' Maksimovic (P), 20' Beltran (F), 23' Fagioli (F), 55' Tete (P)

Ore 21.00

Borac Banja Luka - Rapid

Celje - Lugano

Jagellonia - Cercle Bruges

Pafos - Djurgarden

Ritorno - Giovedì 13 marzo

Ore 18.45

Rapid - Borac Banja Luka

Lugano - Celje

Cercle Bruges - Jagellonia

Djurgarden - Pafos

Ore 21.00

Guimaraes - Betis

Chelsea - Copenaghen

Legia - Molde

Fiorentina - Panathinaikos