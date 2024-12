Copa Libertadores, trionfa il Botafogo! Vittoria in 10 contro 11 e pass per il Mondiale per Club

La Copa Libertadores emette il suo verdetto: trionfo per il Botafogo che vince 3 a 1 contro l'Atletico Mineiro per la prima volta nella propria storia, nonostante abbia giocato con un uomo in meno a partire dal secondo minuto. La squadra di Artur Jorge si aggiudica così l'ultimo pass a disposizione per iscriversi al prossimo Mondiale per Club e diventa l'avversario che aspettavano di conoscere Inter e Juventus.

Follia di Gregorio, poi la firma di Alex Telles

Follia vera e propria di Gregorio: calcio in faccia a Fausto Vera e rosso. Nonostante l'inferiorità numerica, il Botafogo di porta in vantaggio con Luiz Henrique al 35' per poi raddoppiare su calcio di rigore con l'ex Inter Alex Telles al 44'. L'Atletico Mineiro si riporta in partita nella ripresa con la rete di Vargas su rete di Hulk al 47', ma il Botafogo resiste e arrotonda il risultato con Júnior Santos al settimo minuto di recupero, aggiudicandosi così un posto nel nuovo Mondiale per Club: da questa partita infatti si decideva l'ultimo tassello mancante fra i club partecipanti.