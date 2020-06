Coppa di Serbia, stasera Partizan-Stella Rossa: presenti anche gli osservatori del Milan

Secondo quanto riferisce in Serbia il quotidiano locale Telegraf, per il tanto atteso match di stasera tra Partizan-Stella Rossa, valido per la semifinale di Coppa di Serbia, sono attesi tanti osservatori, tra cui anche quelli del Milan. Nella Stella Rossa di Dejan Stankovic, sono due in particolare gli osservati speciali, cioè Zeljko Gavric (2000) e Veljko Nikolic (1999).