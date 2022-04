Corsa per Haaland, il City di Guardiola è in vantaggio. Scartato lo United

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Il futuro di Erling Haaland non è ancora stato deciso, ma intanto iniziano a delinearsi scenari un po' più precisi con le varie esclusioni dei club interessati al norvegese del Borussia Dortmund. Il Manchester City, dove ha giocato anche il padre, resta ad oggi il club meglio posizionato nella corsa al bomber giallonero, per una questione economica ma anche e soprattutto sportiva, visto che lo stesso Haaland vedrebbe di buon occhio l'essere allenato da Pep Guardiola. Intanto, dopo che il Barcellona si è pubblicamente tirato fuori dalla corsa per motivi economici, il giocatore avrebbe scartato anche l'opzione Manchester United non essendo attratto dal progetto sportivo e dalle prospettive dei Red Devils. In corsa, oltre al City, resta ancora il Real Madrid e, più defilato, il PSG. A fare il punto è l'emittente ESPN.