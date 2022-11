Dall'estero, FGS mette in vendita il Liverpool

MilanNews.it

Secondo quanto riporta The Athletic, i proprietari del Liverpool, Fenway Sports Group, di cui anche il fondo RedBird proprietario del Milan detiene una quota, avrebbe rilasciato alla testata un comunicato secondo cui dichiara che prenderebbe in considerazione la vendita dei Reds. Questo il comunicato: "Di recente ci sono stati numerosi cambi di proprietà e voci di cambi di proprietà nei club dell'EPL e inevitabilmente ci vengono poste regolarmente domande sulla proprietà del Fenway Sports Group nel Liverpool. FSG ha ricevuto spesso manifestazioni di interesse da parte di terzi che vogliono diventare azionisti del Liverpool. FSG ha già detto che alle giuste condizioni prenderebbe in considerazione nuovi azionisti se ciò fosse nell'interesse del Liverpool come club".