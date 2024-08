Dall'estero, Rui Costa chiude al ritorno di Joao Felix al Benfica

Joao Felix non tornerà al Benfica. L'attaccante dell'Atletico Madrid, in uscita dai Colchoneros, costa troppo e il club portoghese non può permetterselo. Ad annunciarlo è Rui Costa, presidente delle Aguias, secondo alcune dichiarazioni riportate da As: "Non è possibile che il Benfica paghi quello che vuole l’Atlético. Ci piacerebbe riportarlo indietro, ma per noi non è una possibilità".

Il costo di Joao Felix è per l'appunto proibitivo. L'Atletico Madrid non ha mai calato la sua richiesta di 60 milioni di euro. Una cifra che il Benfica non può raggiungere e che in generale anche gli altri club fanno fatica a permettersi. Il giocatore, come ha anche dichiarato in passato, sogna il ritorno a Barcellona, dove ha trascorso l'ultima stagione, ma anche questa pista sembra sfumata.