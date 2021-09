Dall'Inghilterra, contatti Leicester-Berardi per gennaio. In estate il Milan lo aveva cercato

Il Daily Mail oggi ha riportato la notizia che il Leicester avrebbe avviato dei contatti con il Sassuolo per avere, già a gennaio, Domenico Berardi, ormai simbolo del club emiliano. Il contratto che lega Berardi al Sassuolo scade nel 2024, e l’intento delle Foxes sarebbe quello di anticipare la concorrenza in vista poi del mercato estivo del 2022. Il Milan rimane alla finestra dato che in estate ha cercato con insistenza Berardi, per poi decidere di andare su altri calciatori. Berardi, giunto ormai alla decima stagione con il Sassuolo, in totale per ora ha collezionato 291 presenze e 105 gol con i neroverdi.