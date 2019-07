Dall'Inghilterra, prove di rinnovo per De Gea con lo United. In caso di mancato accordo, Donnarumma è tra le alternative

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato, garantendo così ai rossoneri un'importante plusvalenza. Oltre al PSG, anche il Manchester United starebbe seguendo il giovane estremo difensore milanista. I Red Devils, infatti, sarebbero al lavoro per il rinnovo di De Gea, con adeguamento di contratto, ma se l'accordo non dovesse essere raggiunto Donnarumam potrebbe essere un candidato per difendere la porta. Sulla liste dello United, secondo Espn, ci sarebbero anche Oblak e Onana, dell'Ajax.