Dalla Francia: accordo tra Gremio e Monaco per il terzino Vanderson. Lo aveva cercato anche il Milan

Secondo quanto riferisce footmercato.net in Francia, il Monaco avrebbe raggiunto un accordo totale con il Gremio per il trasferimento del 20enne terzino destro brasiliano Vanderson: l'intesa è stata trovato sulla base di un pagamento di 11 milioni di euro pagabili in cinque rate. Il giocatore era stato cercato in passato anche dal Milan e dal Brentford.