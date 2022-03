Dalla Francia, anche Thiago Motta in lizza per la panchina del PSG

MilanNews.it

Thiago Motta è uno degli allenatori che secondo L'Equipe resta in lizza per la sostituzione a fine stagione di Pochettino sulla panchina del PSG. L'italo-brasiliano è tutt'altro che in cima alla lunga lista dei profili presi in considerazione, che spazia da Massimiliano Allegri ad Antonio Conte passando per Zidane e Simone Inzaghi, ma la sua amicizia con il presidente Al Khelaifi, costringe tutti a dover fare i conti anche con il suo profilo. L'allenatore ha un accordo fino al 2024 con lo Spezia, che però ha anche alcune clausole al suo interno come quella di una risoluzione automatica in caso di retrocessione. Al momento però niente fa pensare ad una crisi nel suo rapporto con il club ligure che anzi naviga a vele spiegate. A riportarlo è Il Secolo XIX.