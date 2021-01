Dalla Francia: è fatta per Koné al B. Monchengladbach, resterà in prestito al Tolosa fino al termine della stagione

Secondo quanto riferisce su Twitter Julien Maynard, giornalista francese di TeleFoot, Tolosa e Borussia Monchengladbach hanno raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento in Germania di Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 cercato nei giorni scorsi anche dal Milan: i tedeschi verseranno nelle casse del club francese una cifra tra i 9 e i 10 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore resterà in Francia in prestito fino al termine della stagione.

Toulouse et le Borussia Mönchengladbach finalisent le transfert du milieu de terrain Manu Koné (entre 9 et 10M€ avec les bonus).

Le joueur va rester à Toulouse en prêt jusqu’à la fin de la saison. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 9, 2021