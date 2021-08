Dalla Francia: il Bayern Monaco su Adli del Tolosa

Amine Adli, trequartista ed esterno molto promettente del Tolosa, è stato accostato a lungo anche al Milan. Come riportato da RMC Sport, nelle ultime ore per il giocatore si è fatto avanti anche il Bayern Monaco del neo tecnico Julian Nagelsmann. I bavaresi hanno presentato un piano di carriera completo al giocatore francese, che arriverebbe a completare una batteria di trequartisti che già annovera fra le file nomi come Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Muller, Serge Gnabry e Jamal Musiala. Nei giorni scorsi il Presidente del Tolosa, Damien Comolli, a proposito di Adli ha dichiarato: “Partirà questa estate perché non vuole restare al Tolosa”.