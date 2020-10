Dalla Francia: niente Serie A per Soumaré, il centrocampista resterà al Lille

Niente Italia per Boubakary Soumaré. Secondo quanto riporta La Voix du Nord, il centrocampista resterà a Lille anche per la prossima stagione. Il giocatore era finito nel mirino del Milan e anche del Napoli e non aveva giocato l’ultima gara di campionato proprio perchè distratto da queste voci di partenza. Il giocatore ha parlato in questi giorni con la proprietà e chiarito di voler rimanere ancora in Francia.