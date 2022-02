Dalla Spagna: addio di Messi al Barcellona consigliato da Piqué

Secondo quanto riportato da El Pais, Gerard Piqué avrebbe consigliato a Joan Laporta di lasciar andar via Lionel Messi per sistemare la questione legata al Fair Play Finaziario del Barcellona. Il quotidiano evidenzia come il centrale difensivo avesse sottolineato che nonostante l'addio del fuoriclasse argentino non sarebbe cambiato nulla. Una conversazione tra le parti che sarebbe arrivata alle orecchie di Lionel Messi, il quale si è sentito tradito da uno storico compagno di squadra. Il finale della storia lo conosciamo tutti, con la Pulga trasferitasi al Paris Saint-Germain.