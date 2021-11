Dalla Spagna: Aguero potrebbe ritirarsi a causa dell'aritmia cardiaca

Sergio Aguero potrebbe essere costretto al ritiro. La notizia arriva dalla Spagna, dove Catalunya Ràdio afferma che l'aritmia cardiaca rilevata in seguito al dolore al petto accusato dall'attaccante argentino durante la sfida contro l'Alavés sarebbe di natura "maligna". Il Barcellona aveva annunciato che il giocatore sarebbe stato via per circa tre mesi per sottoporsi a un trattamento che gli avrebbe permesso di tornare in campo il prima possibile. Tuttavia, gli ultimi test a cui è stato sottoposto avrebbero dato risultati ben più negativi. Il giocatore sarebbe già a conoscenza della situazione, considerata "grave".