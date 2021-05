Dalla Spagna, Barcellona sempre più tentato da Donnarumma ma Ter Stegen è un ostacolo

Secondo quanto riportato da AS, l'ottimo rapporto tra Mino Raiola e il presidente del Barcellona Laporta, permette ai blaugrana di essere in vantaggio sulle pretendenti per Gigio Donnarumma che in estate lascerà il Milan a parametro zero. La tentazione di acquistare il portiere aumenta di giorno in giorno dalle parti del club catalano, anche se prima ci sarà da trovare un acquirente per Ter Stegen, ovvero uno dei pochi giocatori che potrebbe garantire una buona plusvalenza al Barça.