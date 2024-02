Dalla Spagna, De Zerbi tra i candidati per il dopo Xavi a Barcellona

La stagione non è ancora agli archivi ma in Spagna si parla già del dopo Xavi. Il tecnico spagnolo ha annunciato da tempo che non sarà più alla guida del Barcellona la prossima stagione. Troppa pressione e risultati non positivi porteranno l'ex centrocampista a lasciare il prossimo giugno. I blaugrana sono decisamente staccati dalla vetta rappresentata dal Real Madrid. Otto punti e terzo posto che non può essere soddisfacente per la squadra catalana, abituata ad essere ai vertici del campionato e della Champions League.

E allora chi può essere il sostituto? Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Sport, fra le possibilità ci sarebbe anche l'italiano Roberto De Zerbi, che ben sta figurando sulla panchina del Brighton. L'ex allenatore del Sassuolo potrebbe essere un'ipotesi per dare quella continuità di gioco ad una squadra che ha sempre fatto della costruzione del basso, con qualità, un suo punto di forza. Il cammino dei Seagulls in Premier League è certamente ottimo. Settimo posto in classifica a -5 dal Manchester United e a +4 da una squadra costruita con ben altri obiettivi come il Chelsea ma soprattutto ottavi di finale di Europa League che la formazione inglese disputerà contro la Roma di Daniele De Rossi