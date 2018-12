Dalla Spagna: Morata si sarebbe offerto al Barcellona

Alvaro Morata si è offerto al Barcellona. È quanto sostiene 'Rac1', secondo cui l'attaccante del Chelsea, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e arrivato a Londra dopo che che i Blues hanno sborsato 65 milioni di euro ai Blancos, non sarebbe contento della sua situazione in Inghilterra e avrebbe contattato i blaugrana. Il Barcellona da parte sua non avrebbe chiuso la porta e, sempre secondo Rac1, ci sarebbero già stati degli incontri a Londra con l'ex attaccante della Juventus per sondare la possibilità di avviare l'operazione la prossima estate. In ogni caso, i colloqui sarebbero ancora in una fase preliminare e si limitano a verificare la predisposizione delle parti coinvolte.