Demba Ba contro i cori di Enzo Fernandez: "Argentina, terra d'asilo per ex nazisti in fuga"

I cori che hanno caratterizzato i festeggiamenti dei giocatori della Nazionale argentina dopo essere diventati campioni della Copa América 2024 negli Stati Uniti e pubblicati sui social da Enzo Fernandez, sono destinati a far discutere per diverso tempo. Anche i suoi stessi colleghi si sono scagliati contro l'Albiceleste ed ora gli organi del calcio mondiale stanno indagando per capire come eventualmente sanzionare adeguatamente il triste episodio.

Anche l'ex calciatore senegalese, nato in Francia, Demba Ba, si è espresso duramente in merito con un post dal proprio profilo su X, nel quale ha scritto frasi molto dure indirizzate verso l'Argentina. L'ex Newcastle e Chelsea ha infatti condiviso un articolo del quotidiano Liberation del 1995 in cui si indica che in Argentina, negli anni '40, il paese riceveva leader legati al nazismo tedesco. Il tutto accompagnato da una frase eloquente: "Argentina, terra d'asilo per gli ex nazisti in fuga. Dal 1945 Perón ha accolto criminali di guerra. E vi sorprendete...".

Negli scorsi giorni il centrocampista della Roma, Leandro Paredes, si è espresso sul tema gettando acqua sul fuoco: "Credo che questo scandalo sia nato dal nulla. Abbiamo un modo diverso di vivere il calcio, senza alcuna intenzione di mancare di rispetto a nessuno. L'argomento di Enzo è molto delicato e bisogna stare attenti a quello che si dice . In Europa è più delicato che da noi. Non siamo un Paese razzista né siamo abituati a parlare di razzismo. Sì, è un argomento importante, ma Enzo si è già scusato e ha spiegato l'accaduto"