Dieci giorni dopo Fonseca, salta anche Lopetegui: esonerato il tecnico spagnolo

Il 30 novembre 2024 è arrivata la comunicazione dell'esonero del Milan per Paulo Fonseca: oggi, dieci giorni dopo, il West Ham ha esonerato Julen Lopetegui. Dov'è la notizia? Il tecnico spagnolo era stato vicinissimo a firmare per il club rossonero ma la società aveva fatto dietrofront dopo l'insurrezione dei tifosi. La scelta era dunque ricaduta su Fonseca. Per nessuno dei due tecnici iberici la rispettiva esperienza è andata molto bene. Lopetegui paga il quattordicesimo posto in classifica e un feeling mai sbocciato con gli Hammers. Tra i papabili sostituti, ironia della sorte, figura anche lo stesso Paulo Fonseca.

Il comunicato del club: "Il West Ham United conferma che l'allenatore Julen Lopetegui ha lasciato oggi il club. La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del club, che ha quindi deciso di agire in conformità con i propri obiettivi. Il club conferma inoltre che l'Assistente Allenatore Pablo Sanz, il Responsabile delle Prestazioni Oscar Caro, l'Analista Capo Juan Vicente Peinado, il Preparatore Atletico Borja De Alba e il Tecnico Edu Rubio hanno anch'essi lasciato l'incarico con effetto immediato. Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare Julen e il suo staff per il loro impegno durante il periodo trascorso con gli Hammers e augura loro ogni successo per il futuro. Il processo per la nomina di un sostituto è in corso. Il club non rilascerà ulteriori commenti al momento"