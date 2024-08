Distanza di 5 milioni fra il West Ham ed il Dortmund per Fullkrug. L'alternativa è Jhon Duran

Il West Ham continua a lavorare per portare in Premier League Niclas Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund dopo l'arrivo in giallonero di Serhou Guirassy in questo calciomercato. Per un periodo l'attaccante tedesco era finito anche nel mirino del Milan, ma ora sono gli Hammers la principale, ma forse anche unica, pretendente al classe '93.

Stando infatti a quanto riportato da Florian Plettemberg per Sky Sport DE, nella serata ci sono stati nuovi contatti fra il West Ham ed il Borussia Dortmund, che continua a chiedere 30 milioni di euro per il cartellino di Niclas Fullkrug, cifra alla quale il club londinese non ha alcuna intenzione di spingersi, nonostante sia arrivato ad offrire anche 25 milioni di euro per il nazionale tedesco.

Qualora questa forbice dovesse persistere, gli Hammers sarebbero pronti ad affondare il colpo sull'alternativa, che risponde al nome di Jhon Duran dell'Aston Villa. Con il colombiano classe 2003 il West Ham ha raggiunto una bozza di accordo già qualche settimana fa, motivo per il quale non sarà complicatissimo sedersi al tavolo delle trattative per trovare un accordo con i Villans, che chiedono anche loro 30 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante.