El Chiringuito - PSG, che offerta a Mbappé! Decidere allenatore, mercato e stipendio faraonico

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Paris Saint-Germain non ha ancora rinunciato a Kylian Mbappé. Anzi, di perderlo non vuole proprio saperne. Come riporta El Chiringuito de Jugones, come gesto estremo per convincere l'attaccante francese a restare nella capitale e rinnovare il contratto anziché trasferirsi al Real Madrid, il PSG gli avrebbe offerto di diventare addirittura il referente assoluto del proprio progetto sportivo.

All'ex Monaco, a detta del celebre programma spagnolo, sarebbe concesso il potere di decidere/cambiare allenatore, dirigenti e compagni di squadra, oltre a un contratto faraonico per legarsi praticamente a vita al club del presidente Al Khelaifi.