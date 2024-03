FPF Premier League, per il Nottingham Forest penalizzazione da 4 punti

Problemi in arrivo per il Nottingham Forest. Secondo quanto si apprende dal The Guardian, infatti, il club di Premier League avrebbe ricevuto una penalizzazione di 4 punti in classifica per aver violato le regole di sostenibilità finanziaria del massimo campionato in Inghilterra. L'annuncio, scrive il quotidiano, è atteso per la giornata di oggi e da parte loro, si legge, quelli del Forest con ogni probabilità presenteranno un ricorso.

Superato il limite consentito di 105 milioni di sterline di perdite nell'arco delle tre stagioni prese in esame, che nel caso del Nottingham Forest però scendeva a 61 milioni avendo solo due stagioni di militanza in Premier League nei tempi recenti.

Il board della società di Nottingham, viene spiegato nella ricostruzione fornita dal quotidiano inglese, ha ammesso la violazione basando la propria difesa su attenuanti legate agli ostacoli posti sul cammino di una neopromossa e alla cessione di Brennan Johnson. Ceduto al Tottenham per 47,5 milioni di sterline nel settembre scorso, il club sostiene di aver messo a profitto l'intero ricavato (essendo Johnson un prodotto dell'Academy) proprio per rendere esecutivo il progetto di sostenibilità. E che questa sarebbe avvenuta solo a settembre e non a inizio estate poiché in quel tempo era giunta solo una proposta da 30 milioni da parte del Brentford, cifra ritenuta bassa dalla dirigenza. Una giuria indipendente, però, non è stata d'accordo nel pronunciarsi.