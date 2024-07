Francia, l'ex Emmanuel Petit contro Mbappé per le sue prestazioni

Euro2024, almeno per il momento, non è stato il teatro del talento di Kylian Mbappé. L'asso francese, appena passato dal PSG al Real Madrid, ha segnato fino ad ora 1 solo gol contro la Polonia ai gironi, su rigore e non ha certo brillato a livello di prestazioni. Del capitano dei Bleus ha parlato Emmanuel Petit, alla televisione tedesca NTV. Queste le sue dichiarazioni:

Petit su Mbappé: "Finora non è degno di essere capitano: non si assume abbastanza responsabilità in campo. Non è stato all'altezza dall'inizio di questo Europeo, anche perché non è in buona forma fisica. Era già troppo tardi quando è stato sostituito all'intervallo dei supplementari nei quarti di finale contro il Portogallo, avrebbe dovuto essere sostituito al massimo dopo un'ora . Credo però che esploderà improvvisamente in semifinale: giocherà solo perché il rivale si chiama Spagna, altrimenti lo avrei lasciato in panchina".