Guardiola sul rigore di Alvarez: "Incredibile perdere la Champions per dettagli"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League contro il Brighton (calcio d'inizio ore 16: "Il Brighton è uno dei migliori club dentro e fuori dal campo. Un giovane allenatore eccezionale, che sta facendo cose incredibili. Non è un segreto. Meritano di essere lì in alto".

Sui segnali di miglioramento mostrati nelle ultime settimane prima della sconfitta contro il Nottingham Forest lo scorso weekend: "Dobbiamo raggiungere il livello più alto possibile per qualificarci per l'Europa la prossima stagione. Dobbiamo essere il più costanti possibile. Ci sono 10 partite, sei in casa e quattro in trasferta. Sono partite difficili in casa e dobbiamo fare meglio perché ci sono molte squadre con lo stesso obiettivo che abbiamo noi".

Poi una riflessione sul rimpianto di non essere in Champions

"Non meritiamo di essere lì. Si tratta di godersi il calcio per le partite fantastiche che stiamo vedendo. Come ad Anfield, o una settimana fa a Parigi. La competitività tra Madrid e Atlético Madrid. Quanto bene ha giocato il Barcellona per tutta la stagione, il modo in cui ha giocato contro il Benfica per 65-70 minuti. Quindi è un'opportunità per imparare, guardare e divertirsi. E non sono assolutamente tipo, 'Oh, avremmo dovuto essere lì.' E questa competizione ci insegna che quello che è successo con Julián e l'Atlético Madrid sono i dettagli che forse non puoi immaginare, ma sei fuori dalla Champions League per questo motivo.

L'Atlético Madrid è stato brillante, brillante nel modo in cui ha giocato, nel suo stile contro il Madrid. Il Madrid è sempre una squadra incredibile in questa competizione. Puoi giudicare la stagione, buona o cattiva, ma guarda il Liverpool: ha ottenuto tutti i punti nel girone, il club era felice perché hanno guadagnato un sacco di soldi dalla fase a gironi, ma il sorteggio ha voluto che fosse contro il PSG. E il miglior giocatore di Parigi è stato Alisson, il miglior giocatore di Anfield è stato Donnarumma. E come puoi giudicare i dettagli? Tutti sono delusi al Liverpool. Ad Anfield hanno giocato una partita fantastica, a Parigi hanno sofferto e alla fine, per piccoli dettagli... Io stesso ho sofferto in passato in tante, tantissime occasioni. Non ho bisogno di spiegare quanto sia speciale questa competizione. Ma questa stagione? Da questo punto di vista, meritiamo di stare sul divano".