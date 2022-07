Het Laatste Nieuws - Bruges, De Ketelaere non dovrebbe giocare nemmeno la Supercoppa belga contro il Gent

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver saltato l'amichevole contro l'FC Copenhagen, Charles De Ketelaere non dovrebbe prendere parte nemmeno al prossimo test contro l'Utrecht e soprattutto al match valido per la Supercoppa belga contro il Gent in programma domenica. A riferirlo è Het Laatste Nieuws che spiega che il trasferimento al Milan del giovane trequartista del Bruges potrebbe avere un'accelerazione importante in questa settimana.