Il Chelsea pesca il Milan, in Inghilterra: "Per Tuchel gruppo semplice"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

C'è il Milan sulla strada del Chelsea di Thomas Tuchel, inserito nel gruppo E con i rossoneri, il Salisburgo e la Dinamo Zagabria. "Il Chelsea atterra facilmente nel girone di Champions League", scrive in Inghilterra in apertura The Sun, approfondendo poi lo scontro con il Milan, il maggior avversario per la vittoria finale del raggruppamento: "Ora Olivier Giroud e Fikayo Tomori torneranno a Stamford Bridge come campioni di Serie A nella partita casalinga più dura del girone del Chelsea".