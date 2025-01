Il Dortmund non molla Rashford: incontro tra Kehl e i suoi agenti la scorsa settimana

Non c'è ovviamente solo il Milan su Marcus Rashford. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Borussia Dortmund fa sul serio per l'attaccante esterno del Manchester United e la settimana scorsa avrebbe incontrato segretamente gli agenti dell'inglese. Il direttore sportivo Sebastian Kehl prova dunque a spodestare i rossoneri, che nel frattempo continuano a corteggiarlo.

Dopo aver raccolto tutti gli interessamenti in giro per l'Europa tramite il suo fratello-agente, il calciatore è ora pronto a prendere una decisione in merito al suo futuro. Entro giovedì è atteso in sede Dwaine Maynard che, oltre a qualche possibilità in Premier League (piace a West Ham e Tottenham), presenterà alla dirigenza dei Red Devils quattro proposte.

I club interessati a Rashford sono Barcellona, Milan, Juventus e Borussia Dortmund. Sono tutte operazioni a titolo temporaneo, magari con diritto di riscatto. Ma in ogni caso nessuno oggi sta pensando di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Insieme allo United, Rashford deciderà la soluzione migliore e il trasferimento in Italia è una opzione molto concreta.

In Casa Milan c'è grande fiducia circa l'accordo per Marcus Rashford. Sabato Zlatan Ibrahimovic s'è così espresso sul suo ex compagno di squadra: “Rashford lo conosco molto bene, ho giocato con lui quando era giovane. Ora è uomo, è confermato come grande calciatore. È un giocatore del Manchester, non so se serve tanto per convincerlo, tutti vogliono giocare per il Milan. È un’operazione difficile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo se ci parliamo”.