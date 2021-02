Il Lipsia pronto a soffiare il talento Brobbey all'Ajax. Avviati i contatti con Raiola

Il Lipsia, dopo aver chiuso per l'arrivo a giugno di Simakan, potrebbe aggiungere presto un altro tassello alla rosa della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il club tedesco sarebbe a un passo dall'attaccante Brian Brobbey, 19enne in forza all'Ajax. Il Lipsia aveva già presentato un'offerta a Mino Raiola, agente del ragazzo, dopo che era stata resa chiara la volontà di non prolungare il contratto con i lancieri, in scadenza a giugno. Il direttore sportivo Marc Overmars ne aveva parlato sul sito ufficiale: "Non ci fa piacere, abbiamo fatto di tutto per tenerlo. Ha deciso di giocare altrove dopo l'estate".

Brobbey, nato ad Amsterdam, è cresciuto nel settore giovanile dell'Ajax e ha giocato cinque partite in Eredivisie (due reti). Ha anche esordito in Champions, nella sfida decisiva contro l'Atalanta persa per 1-0.