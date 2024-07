Il Manchester United ha comunicato al Bologna di voler pagare la clausola di Zirkzee

vedi letture

Con l'Europeo che si avvicina alla sua conclusione, e l'Olanda che è ancora in gioco dopo la vittoria di ieri contro la Turchia che le ha consegnato la semifinale, i dubbi sul futuro di Joshua Zirkzee sono destinati a sciogliersi presto. In particolare non sono stati registrati passi in avanti lato Milan: i rossoneri continuano a non voler pagare 15 milioni di commissioni e l'agente Joorabchian continua rimanere fermo sulla sua richiesta. In tutto questo il Manchester United ne approfitta e avrebbe comunicato al Bologna di voler pagare la clausola da 40 milioni. Lo riporta Ben Jacobs, collega di Give Me Sport.

Secondo le indiscrezioni ora lo United è in trattative con Kia per l'intesa sul contratto. Per i Red Devils la punta del Bologna al momento è la priorità. Jacobs parla però di commissioni di 10 milioni di euro, che il Milan si sarebbe rifiutato di pagare. Scrive il collega: "Il Manchester United ha comunicato al Bologna di essere disposto a pagare o a pareggiare la clausola di uscita di Joshua Zirkzee, pari a 40 milioni di euro. Zirkzee si è concentrato su Euro 2024 causando un ritardo nella decisione, ma il suo agente Kia Joorabchian è in trattative dirette con il Manchester United. A quanto risulta, le commissioni di cui si parla si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Il Milan si è rifiutato di pagare una cifra così alta, nonostante l'acquisto da parte di Zirkzee prima della finestra di mercato. Zirkzee è attualmente una priorità per il Manchester United".