Il Nottingham vicino alla chiusura di Aurier. Il club era interessato anche a Ballo-Tourè

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Serge Aurier sarà l'ennesimo acquisto del Nottingham Forest in questa finestra di mercato. Il terzino ivoriano, ex di Paris Saint-Germain e Tottenham tra le altre, è svincolato dopo la parentesi al Villarreal ed è pronto per tornare in Premier League: secondo FootMercato è volato in Grecia per incontrare il patron del club inglese, Evangelos Marinakis.