Inter, Juve e Milan su Todibo, il Barcellona fissa il prezzo: 25 milioni di euro

Jean Claire Todibo è al centro di numerose voci di mercato e il Mundo Deportivo parla del prezzo fissato dal Barcellona per la sua cessione. I catalani intendono infatti incassare 25 milioni di euro, la stessa cifra che se versata dallo Schalke 04, dove il calciatore è attualmente in prestito con diritto, chiuderebbe tutte le altre possibili trattative. In Italia ci pensano Inter, Milan e Juventus, mentre in Inghilterra c'è l'Everton di Ancelotti. Occhio poi anche al Bayer Leverkusen.