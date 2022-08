Intercettati degli audio di Riqui Puig: "Mi volevano Milan e Chelsea, ma al Barça sto bene"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Il Podcast spagnolo Dongcast ha rivelato nella serata di ieri alcuni audio del centrocampista del Barcellona Riqui Puig, registrato lo scorso febbraio in alcune conversazioni con amici, in cui ha parlato anche di un suo possibile addio al Barcellona: "Chelsea e Milan hanno presentato delle offerte per me però io sto molto bene a Barcellona. Loro mi pagherebbero il doppio, però sarei sempre solo...", le parole del centrocampista spagnolo, che proprio in queste ore è in procinto di lasciare la Spagna per una nuova avventura in MLS, ai Los Angeles Galaxy.