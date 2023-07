Isco: "Offerte anche dall'Italia, ma non ero pronto mentalmente"

Isco è pronto a ripartire. L'ex trequartista di Real Madrid e Siviglia, fermo dallo scorso dicembre, ha raccontato a Marca la sua voglia di tornare a sentirsi protagonista, inviando un messaggio anche ai club italiani: "Non voglio andare in pensione. Gioco a calcio da quando avevo tre anni e non ho mai smesso. Tornerò presto: ho ricevuto offerte dall'Italia, dalla Turchia, dall'Arabia, dalla Spagna, ma non ero mentalmente preparato. Ora lo sono".

Priorità alla Spagna?

"La mia priorità è andare all'estero. Ho giocato a Valencia, Malaga, Siviglia e Madrid. Vorrei provare l'esperienza di giocare in un altro campionato, imparare un'altra lingua, crescere personalmente. Non chiudo le porte a niente".