Israele si "sposta" in Sudamerica: la federcalcio entra nella CONMEBOL

È una mossa a sorpresa e abbastanza clamorosa quella che ha visto protagonista nella giornata di ieri Israele, e nelle specifico la sua Federcalcio. L'IFA ha infatti annunciato attraverso i suoi canali ufficiali la CONMEBOL, l'equivalente sudamericano della UEFA: "Siamo orgogliosi - si legge - di entrare a far parte della magnifica famiglia CONMEBOL. Insieme, per il bene del calcio e il cameratismo". Una mossa che potrebbe cambiare in maniera radicale il posizionamento del Paese a livello calcistico.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.



The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie



ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 11, 2024

Israele in Copa América? Secondo diversi osservatori, è molto probabile che a questo punto Israele, che dal 1994 fa parte della UEFA ma non ha mai centrato la qualificazione agli Europei, partecipi alla rassegna continentale sudamericana. Moshe Zuares, presidente della federcalcio israeliana, ha confermato questa ipotesi raggiunto da The Athletic: "Questo è un momento storico particolarmente emozionante, una svolta internazionale per l'IFA. La nostra vera amicizia con Alejandro Guillermo Dominguez, presidente della CONMEBOL e vicepresidente della FIFA ha dato alla luce questo frutto meraviglioso per il calcio israeliano. Spero davvero che la nazionale israeliana faccia parte di uno dei tornei più importanti organizzati dalla CONMEBOL, forse anche la Copa America”.

Lascia la UEFA? Al momento no, Israele - che dalla sua fondazione all'esclusione nel 1974 fece parte dell'AFC, la confederazione asiatica - continua a far parte dell'Europa calcistica, che dagli eventi del 7 ottobre ha vietato la disputa di partite sul territorio israeliano, con Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv costrette a giocare in Serbia, Cipro e Ungheria. Al momento, fa sapere sempre The Athletic, sia FIFA che UEFA non commentano la notizia.