L'Equipe - PSG, tanti portieri sotto contratto: Donnarumma in prestito? Roma in pole

L'affare non è ancora chiuso, ma Gianluigi Donnarumma è ad un passo dal PSG. Nella squadra francese ci sono già diversi portieri sotto contratto (Navas, Rico, Areola, Innocent e Bulka) e per questo, secondo L'Equipe, per Gigio potrebbe prospettarsi una cessione in prestito. La Roma, che cerca un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione, sarebbe in pole position per accoglierlo.