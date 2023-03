La Liga, parla Tebas: "Caso Negreira fa perdere il sonno, servono spiegazioni"

Il presidente de La Liga Javier Tebas, intervistato da Marca, ha parlato del caso Negreira (scandalo arbitrale che riguarda il Barcellona, ndr): "Il caso Negreira fa perdere il sonno, è il più grave problema di reputazione e integrità della competizione che ci sia mai capitato nella storia del nostro calcio. Servono spiegazioni. La questione è molto seria, ma va distinta in due questione: un conto è comprare gli arbitri, e io penso che non sia successo dato che non ci sono prove, un altro è pagare per influenzare le decisioni.