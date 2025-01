La lista svincolati, da Diego Costa a Sergio Ramos: quanti big ancora senza squadra

Il mercato di gennaio è appena cominciato e potrebbe portare grandi stravolgimenti nelle varie competizioni nazionali e internazionali. In Italia, così come in Spagna e in Germania, il periodo dei trasferimenti si è aperto ufficialmente lo scorso 2 gennaio, mentre in Inghilterra e Francia dal giorno prima. La chiusura è invece stata fissata per tutti il 3 febbraio; sono ancora tanti i giocatori in cerca di una nuova squadra e un nuovo vantaggioso contratto. Ecco l'elenco dei più importanti calciatori svincolati:

Portieri

Keylor Navas - Costa Rica, 37 anni

Loris Karius - Germania, 31 anni

Tomas Koubek - Repubblica Ceca, 32 anni

Etrit Berisha - Albania, 35 anni

Difensori

Sergio Ramos - Spagna, 38 anni

Marcelo - Brasile, 36 anni

Adama Soumaoro - Francia, 32 anni

Ghislain Konan - Costa d'Avorio, 28 anni

David Luiz - Brasile, 37 anni

Daniel Amartey - Ghana, 29 anni

Kyriakos Papadopoulos - Grecia, 32 anni

Wallace - Brasile, 29 anni

Koffi Djidji - Costa d'Avorio, 31 anni

Serge Aurier - Costa d'Avorio, 31 anni

Mário Fernandes - Russia, 33 anni

Cedric - Portogallo, 33 anni

Bouna Sarr - Senegal, 32 anni

Filip Benkovic - Croazia, 27 anni

Layvin Kurzawa - Francia, 31 anni

Simon Kjaer - Danimarca, 35 anni

Centrocampisti

Dele Alli - Inghilterra, 28 anni

Christoph Kramer - Germania, 33 anni

Marco van Ginkel - Olanda, 31 anni

Antonio Candreva - Italia, 37 anni

Roque Mesa - Spagna, 35 anni

Paul Pogba - Francia, 31 anni (squalificato fino a marzo)

Rafinha - Brasile, 31 anni

Eduard Michut - Francia, 21 anni

Samu Castillejo - Spagna, 29 anni

Francis Coquelin - Francia, 33 anni

Mateus Uribe - Colombia, 33 anni

Attaccanti

Wissam ben Yedder - Francia, 34 anni

Diego Costa - Spagna, 36 anni

Anthony Modeste - Francia, 36 anni

Mislav Orsic - Croazia, 32 anni

Stefano Okaka - Italia, 35 anni

Kevin Gameiro - Francia, 37 anni

Mattia Destro - Italia, 33 anni

Ryan Kent - Inghilterra, 27 anni

Santi Mina - Spagna, 28 anni

Maxi Gomez - Uruguay, 28 anni

Mariano Diaz - Rep. Dominicana, 31 anni