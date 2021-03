La Premier si prepara al valzer dei portieri: United su Lloris, il Tottenham prenota Maignan

In Inghilterra si prospettano grandi movimenti di mercato in estate. E ad essere protagonisti potrebbero essere soprattutto i portieri: il Manchester United vuole "promuovere" Dean Henderson, ma dovrà sbarazzarsi di David de Gea. L'idea è sostituire lo spagnolo con un numero uno esperto e il profilo ideale è quello di Hugo Lloris, che ancora deve decidere se rinnovare o meno col Tottenham (contratto in scadenza a giugno 2022). Gli Spurs avrebbero già individuato il sostituto: è Mike Maignan, estremo difensore 25enne del Lille. Lo riporta L'Equipe.