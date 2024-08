Leny Yoro out per tre mesi, ma il Man United sapeva del rischio infortunio: il retroscena

Per i prossimi tre mesi il Manchester United sarà sprovvisto del neo arrivato Leny Yoro, per via dell'infortunio rimediato nella seconda amichevole estiva con i Red Devils. Ma nelle ultime ore è emerso un retroscena non di poco conto, in termini di valutazione interna, per quanto concerne il difensore 18enne francese.

Infatti, lo United era a conoscenza del rischio che il nuovo acquisto si aggiungesse alla lista infortunati, ha rivelato The Athletic, consapevole dei possibili problemi che il giocatore francese avrebbe potuto avere al piede. Nella visita medica precedente alla firma, il club inglese ha rilevato che il metatarso del giocatore era delicato e avrebbe potuto causare problemi. A quel punto la società, da Jim Ratcliffe al neo direttore sportivo Berrada, ha scelto di ignorare la possibilità, che poi in effetti si è verificata.

Ma il trasferimento è stato chiuso perché il Manchester United aveva e ha una grande stima di Yoro, essendo futuribile e capace di attirare l'interesse di altre big europee come il Real Madrid dopo l'ottima stagione disputata nel Lille di Paulo Fonseca. C'è da dire che, rivela il tabloid inglese, Erik ten Hag ha fatto il possibile affinché si potesse evitare questo infortunio: il difensore centrale ha completato solo la metà delle sessioni di allenamento previste, offrendogli l'opportunità di riposare di più. E adesso l'arrivo di de Ligt offre un margine ideale per il recupero in tempi utili, ma senza affrettare i tempi di rientro.