Lopetegui ne prende 5 dall'Arsenal in un tempo: il West Ham 14esimo

Continua il periodo nero del West Ham dell'allenatore Julen Lopetegui, che era stato accostato ed era molto vicino al Milan per il dopo Pioli. Gli Hammers erano chiamati a un impegno complicato in casa contro l'Arsenal, rivale cittadina. Il primo tempo è stato folle ma anche molto pesante per il West Ham che ha subito 5 gol in 45 minuti, pur segnandone due. Alla fine dei 90 minuti il risultato non è cambiato e dunque i Gunners hanno espugnatolo Stadio Olimpico di Londra con un perentorio 5-2.

Si tratta della sesta sconfitta in 13 partite per la formazione di Lopetegui che ora si trova al 14° posto e in seria crisi. La classifica aggiornata:

Liverpool 31

Arsenal 25

Manchester City 23

Brighton 23

Chelsea 22

Nottingham Forest 22

Brentford 20

Tottenham 19

Aston Villa 19

Newcastle 19

Fulham 18

Bournemouth 18

Manchester United 16

West Ham 15

Everton 11

Leicester 10

Ipswich 9

Wolves 9

Crystal Palace 9

Southampton 5