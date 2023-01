Manchester City, dietro l'addio di Cancelo c'è un alterco con Guardiola

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Manchester City non sostituirà Joao Cancelo, già a Monaco di Baviera per le visite mediche prima di firmare per il Bayern. Affare in prestito fino al termine della stagione con opzione di riscatto fissata a 70 milioni. Terzino polivalente, il portoghese dopo i Mondiali ha conosciuto diverse panchine con Guardiola che in alcuni casi gli ha preferito l'olandese Aké a sinistra e Walker e persino il giovane Lewis a destra. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, riporta il Daily Mail, è un alterco con il tecnico a seguito dell'ennesima esclusione avvenuta venerdì, per la sfida di FA Cup contro l'Arsenal. Una frattura divenuta insanabile e che ha portato il lusitano a chiedere la cessione, ottenendo il via libera da parte del club.