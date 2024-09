Manchester United: idea Rabiot se Casemiro va al Galatasaray

Il Galatasaray non ha alcuna intenzione di fermarsi al "solo" Victor Osimhen. Stando alle ultime notizie, infatti, il club di Istanbul avrebbe chiesto in prestito Casemiro al Manchester United, che deluso dalle prestazioni del brasiliano starebbe seriamente valutando questa possibilità.

Nel momento in cui quest'affare dovesse incredibilmente andare in porto, i Red Devils avrebbero già con chi andare a sostituire l'ex Real Madrid. Secondo i colleghi di ESPN, infatti, in caso di addio di Casmiro il Manchester United punterebbe dritto su Adrien Rabiot, cercato a lungo in estate dal Milan ma ad oggi ancora senza squadra dopo essersi svincolato dalla Juventus.