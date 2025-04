Manchester United, Onana non era la prima scelta: i Red Devils volevano Maignan, no del Milan

Andre Onana è sempre più un caso a Manchester. I tantissimi errori stanno facendo pensare allo United di investire su un altro portiere, dopo avere speso 52,5 milioni - più bonus - solamente due estati fa, prelevandolo dall'Inter.

Onana però non era la prima scelta dei Red Devils, ma Mike Maignan. Il portiere del Milan era reduce da stagioni ad altissimo livello, vincendo anche il campionato. La valutazione era al massimo storico, intorno agli 80 milioni di euro spesi dal Chelsea per Kepa. Lo United ha chiesto e ottenuto un incontro a Milano per parlarne con la dirigenza rossonera che, però, ha risposto picche a qualsiasi richiesta. Per questo poi la scelta è ricaduta su Onana, una seconda scelta parecchio costosa. E sbagliata.

Ieri lo stesso Maignan è stato sottoposto ad esami specialistici che hanno escluso complicanze dopo il duro scontro con Jimenez avvenuto nel match di Serie A di venerdì sera tra Udinese e Milan. Nei prossimi giorni il portiere rossonero potrà riprendere progressivamente gli allenamenti, ma non potrà presenziare alla prossima gara di campionato. Dopo una notte tranquilla, il francese è stato dimesso e ha fatto rientro a Milano. Il ricovero, come confermato dal club, è stato disposto in via precauzionale, vista la botta subita alla testa.