Marca: "Divorzio fra Cancelo e Guardiola". Ci sarebbe anche l'opzione Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

"Divorzio" fra Joao Cancelo e Pep Guardiola. Non usa mezzi termini il quotidiano Marca, quando descrive la situazione attuale del laterale portoghese. L'ex Inter e Juventus è stato titolare solamente in tre dei nove incontri disputati dal Manchester City dopo il Mondiale, a dimostrazione del fatto che non è più un giocatore imprescindibile per gli schemi del tecnico spagnolo.

Dopo due stagioni eccellenti con la maglia dei Citizens, Cancelo è tornato in discussione e le sirene di mercato hanno ripreso a suonare incessanti. Due le piste menzionate nell'articolo: il Real Madrid, da mesi in cerca di un nuovo rinforzo sulla fascia destra, ma anche il Milan come possibile "moneta di scambio" per portare Rafael Leao all'Etihad.