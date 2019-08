Marca - Rodrigo-Atl. Madrid in stand-by: la chiave è sempre la cessione di Correa al Milan

Nonostante le parole di Mateu Alemany, direttore generale del Valencia, che nelle scorse ore ha dichiarato che esistono offerte ufficiali per Rodrigo, la situazione dell'attaccante spagnolo non cambia, con l'Atletico Madrid che è sempre sulle sue tracce e non ha ritirato la sua offerta. Secondo Marca, la chiave è sempre la cessione di Angel Correa, per il quale per ora Milan e Colchoneros non hanno ancora trovato un accordo.